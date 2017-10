Impfung von Kindern und Jugend­lichen wäre hilf­reich

Möglichst viele Kinder und Jugend­lichen gegen Grippe zu impfen, erscheint nach Einschät­zung der Stiftung Warentest sinn­voll. Diese Strategie wird auch in anderen Fach­kreisen diskutiert und in einigen Ländern bereits umge­setzt. Kinder würden von der Grippe­schutz­impfung direkt profitieren, insbesondere Klein­kinder – bei ihnen kann die Infektion einen schweren Verlauf nehmen. Die Impfung bietet Kindern und Jugend­lichen einen bis zu 80-prozentigen Schutz vor Grippe. Ihr Risiko zu erkranken, sinkt beträcht­lich. Kinder und Jugend­liche werden also durch die Impfung besonders gut geschützt – ihre Immun­antwort ist besonders ausgeprägt. Außerdem spielt die junge Alters­gruppe bei der Ausbreitung einer Grippewelle eine große Rolle – sie verbreiten die Viren wegen ihrer vielen sozialen Kontakte in Kinder­garten, Klassen­zimmer und Familie besonders stark. Die Impfung der Kinder würde also eine Vielzahl an Infektionen verhindern und so auch ältere Menschen und andere Risiko­gruppen schützen. Das bestätigen verschiedene Studien.