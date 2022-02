Impfungen gegen Corona Das Boostern geht weiter

Laut Paul-Ehrlich-Institut waren die in den Studien häufigsten Neben­wirkungen in der Regel leicht oder mäßig und besserten sich inner­halb weniger Tage. Bei mehr als einer von zehn Personen kam es etwa zu Kopf­schmerzen, Übel­keit oder Erbrechen, Muskel- und Gelenk­schmerzen, Empfindlich­keit und Schmerzen an der Einstich­stelle, Müdig­keit oder Unwohl­sein. Bei weniger als einer von zehn Personen traten Rötungen und Schwel­lungen an der Einstich­stelle, Fieber, Schüttelfrost und Glieder­schmerzen auf. Seltene Neben­wirkungen (bei weniger als einer von hundert Personen) waren vergrößerte Lymph­knoten, Blut­hoch­druck, (juckender) Haut­ausschlag, Hautrötung und Juck­reiz an der Einstich­stelle. Die Ständige Impf­kommis­sion gibt an, dass die Daten­lage zu Nuvaxovid noch limitiert sei.