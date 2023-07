Antibiotika 7 Mythen über Antibiotika

Mythos 2 – Antibiotika machen mich resistent

Erfasst. Rund um wirk­same Antibiotika wachsen keine Keime. © Getty Images / A. Brookes

Menschen werden nicht resistent gegen Antibiotika – Bakterien aber schon. Das bedeutet: Die Keime werden widerstands­fähig (resistent) gegen die Arzneien. Das passiert oft durch zufäl­lige Mutationen im Erbgut der Erreger, die sie an ihre Nach­kommen weitergeben. Resistente Keime können schwere Infektionen verursachen, weil ursprüng­lich hilf­reiche Medikamente nichts mehr gegen sie ausrichten. Antibiotika sollten daher nicht unnötig genommen werden, damit sie wirk­sam bleiben.

Fleisch ist belastet. Auch Nutztiere erhalten teil­weise Antibiotika. Entsprechend werden in vielen Fleisch­proben resistente Keime entdeckt, so bei unserem Test von Hähnchenschenkeln. Von dort können die Erreger auf Menschen übergehen. Küchenhygiene schützt, dazu zählt: Hände vor und nach der Zubereitung von Speisen waschen und Fleisch gut kochen oder durch­braten. Das tötet Keime ab – auch resistente. Mehr Tipps stehen in unserem Special zu Keimen in der Küche.