Wie lassen sich Rücken­schmerzen behandeln?

Teils lässt sich eine konkrete Ursache der Beschwerden ausmachen und therapieren. Bei akutem unspezi­fischen Rücken­schmerz können Schmerz­mittel helfen,darunter rezept­freie Wirk­stoffe wie Ibuprofen oder Parazetamol. Ohne ärzt­lichen Rat sollten sie wegen möglicher Neben­wirkungen nur einige Tage zum Einsatz kommen. Auch Wärme tut vielen Geplagten gut. Alles, was die Not lindert, hilft. Denn es ermöglicht, trotz der Beschwerden beweglich zu bleiben – bei Rücken­schmerz die beste Medizin. Ratschläge wie „Schon dich“ oder „Leg dich ins Bett“ gelten als über­holt. Vielmehr sollten Betroffene versuchen, ihren gewohnten Aktivitäten nach­zugehen, und Bewegung einplanen – solange sie dabei nicht deutlich über die Schmerz­grenze hinaus­gehen. Möglich sind etwa Spazieren, Wandern, Radfahren, Schwimmen, Aquafitness, Pilates, Yoga oder gezieltes Rückentraining. Viel Spielraum also, um etwas Geeignetes für sich zu finden. Auch bei Band­scheiben­problemen gilt Bewegung als wichtige Maßnahme. Und viele Patienten, die bereits an chro­nischen Rücken­schmerzen leiden, bekommen als Teil der Behand­lung Übungen beim Physio­therapeuten verordnet.