Was hilft gegen Kopfweh und Übel­keit nach Alkohol?

Kopf­schmerzlindernd. Dazu starken Kaffee mit dem Saft einer halben Zitrone kombinieren. © Alamy Stock Photo / Roman Sahaidachnyi

Espresso mit Zitrone. Diese Kombination ist als Haus­mittel gegen Kater-Kopf­schmerzen in aller Munde. Koffein und Zitronensäure blockieren die Bildung eines Enzyms, das die Freiset­zung von Prosta­glandinen steuert – hormon­ähnlichen Substanzen, die bei der Weiterleitung von Schmerzen helfen. Koffein soll laut mehrerer Studien auch die Wirkung einfacher Schmerz­mittel wie Acetylsalicylsäure (ASS) verstärken.

Tipp: Was tun, wenn Kaffee und Zitrone nicht helfen? Dann nehmen Sie zum Frühstück zusätzlich eine Kopfschmerztablette ein. Wenn Sie oft unter Kopfweh leiden, könnten Sie von Kopfschmerz- und Migräne-Apps profitieren.

Kombi-Präparate meiden Achtung! Von Kombinations­präparaten mit Koffein raten die Arznei­mittel­experten der Stiftung Warentest ab: Die belebende Wirkung des Koffeins kann dazu verleiten, solche Mittel häufiger und länger einzunehmen als empfohlen wird. Damit steigt das Risiko für Dauer­kopf­schmerzen und Nierenschäden. Besser ist es, eine Schmerz­tablette zu nehmen, die kein Koffein enthält, und danach eine Tasse Kaffee zu trinken.

Deftig frühstücken. Wichtig: Das richtige Essen bei Kater. Am Morgen nach der Feier hilft ein deftiges Frühstück mit sauren Gurken, Salz­stangen und Brühe. Säure fördert den Alkohol­abbau, Salz ersetzt verlorene Mineralstoffe, scharfe Gewürze regen die Verdauung an. Wer es sanfter für den Magen mag, isst Voll­korn­brot und Käse. Verzichten Sie auf Roll­möpse: Die sind schwer verdaulich.

Honig und Früchte. Krönen Sie das Frühstück mit Honig, Obst und Joghurt. Honig enthält Frucht­zucker und fördert den Abbau von Alkohol. Vitamin C hilft der Leber bei der Entgiftung.

Frucht­saft. Was auch hilft: Frisch gepresste Fruchtsäfte bringen Vitamine. Vor allem Tomatensaft enthält viel Frucht­zucker und beschleunigt den Abbau von Alkohol. Trinken Sie Bloody Mary mit Pfeffer und Salz – aber ohne Wodka. Über­haupt braucht der Körper nach dem Alkoholrausch jetzt viel Wasser: Trinken Sie davon, so viel Sie können. Am besten in Form von Mineralwasser, Apfelschorle oder Früchtetee ohne Zucker.

Frische Luft. Sie versorgt den Körper mit Sauer­stoff. Gehen Sie nach dem Frühstück also am besten eine Runde spazieren.