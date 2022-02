Kinesiologie-Tapes Was bringen die bunten Pflaster?

Kinesiologie-Tapes: Bunte Pflaster, vielfältiger Einsatz

Sie leuchten in knalligen Farben wie Blau, Pink oder Grün und zieren durch­trainierte Beine, verspannte Nacken oder lädierte Rücken. Kinesiotapes (teils auch Kinesiologie-Tapes oder Physiotapes genannt) sind häufig im Profi- und Frei­zeit­sport zu sehen. Auch sonst werden sie vielfältig angewandt, etwa bei Schmerzen, Über­lastungen oder Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Gelenken. Ihre Effekte sollen die Tapebänder auf verschiedenen Wegen entfalten, etwa indem sie wie eine Mikromassage die Durch­blutung und den Abfluss von Lymphe in der behandelten Region verbessern.