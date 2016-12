Kamera: Rund 400 aktuell erhältliche Kameras im Test

Frisch getestet – die High­lights

Unser Update im Dezember bringt zwei neue Systemkameras in die Daten­bank:

Die schicke Olympus Pen E-PL8, eine kompakt gebaute Systemkamera im Retrodesign, mit Wechsel­objektiven und Einstell­rädchen, aber stan­dard­mäßig ohne Sucher. Wir haben die Kamera in vier Varianten getestet: mit zwei verschiedenen Objektiven – jeweils mit und ohne den Aufsteck­sucher VF-4 aus dem Zubehör­programm. Das beste Qualitäts­urteil erreicht die kleine Olympus in Kombination mit dem Fest­brenn­weiten-Objektiv 45 f/1,8 und dem Aufsteck­sucher VF-4 Olympus Pen E-PL8.

Die neue Panasonic Lumix G81 ist nicht so stylish wie die kleine Olympus, aber das bessere Werk­zeug für anspruchs­volle Fotos. Wir haben die Systemkamera von Panasonic mit drei verschiedenen Objektiven getestet. Besonders gut ist die Kombination mit dem moderaten Zoom­objektiv Lumix G Vario 12–60 Panasonic Lumix G81M.

