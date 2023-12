Wenn die Luft­feuchtig­keit in der Wohnung über mehrere Tage unter 30 Prozent sinkt, können die Schleimhäute austrocknen. Luft­befeuchter sollen Abhilfe schaffen. Die Geräte können aber unter Umständen auch für neue Probleme sorgen. Unsere Schweizer Part­nerzeit­schrift K-Tipp und das Verbrauchermagazin Kassen­sturz vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) haben zehn Luft­befeuchter untersucht, darunter Verdunster, Verdampfer und Vernebler. Die Ergeb­nisse sind durch­wachsen.

Zwei der zehn Luft­befeuchter mit guter Gesamt­note sind auch in Deutsch­land erhältlich – beide aus der Gruppe der Verdunster: der Philips HU 3918/10 ab etwa 130 Euro und der Venta LW 25 Comfort Plus ab etwa 269 Euro.

Vernebler können Keim­schleudern sein

Auch vier Vernebler schnitten im Test von K-Tipp mit Gut ab. Diese Gerätegruppe hat jedoch in vergangenen Tests hohe Mengen an Keimen in die Raum­luft ausgestoßen. Vernebler zerstäuben das Wasser mittels Ultra­schall. Wenn mit dem kalten Nebel zu viele Keime in die Luft gelangen, kann das gesundheitliche Probleme verursachen. K-Tipp hat in der aktuellen Unter­suchung die Keimbelastung nicht über­prüft. Wir nennen die im Test guten Vernebler deshalb hier nicht.