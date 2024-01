Amazon Prime Videos Werbefreiheit nur noch gegen Geld

Zahlen oder Werbung schauen

Amazon schreibt an Prime-Kunden: Von Montag, 5. Februar 2024 an enthalten Prime Videos Werbung. Sollen Filme und Serien weiter werbefrei bleiben, sind 2,99 Euro je Monat zusätzlich fällig. Das zeigt: Die Werbeein­blendung ist der Sache nach eine Preis­erhöhung. Eine solche ist nur mit Zustimmung der Kunden zulässig. So hat es der Bundes­gerichts­hof inzwischen in etlichen Konstellationen entschieden. Zuletzt urteilte das Kammerge­richt in Berlin: Spotify und Netflix sind nicht berechtigt, einseitig die Preise zu ändern. Die Juristen bei test.de sind davon über­zeugt: Genau so wenig ist Amazon berechtigt, ohne Zustimmung der Kunden Werbung in die Prime-Videos aufzunehmen.