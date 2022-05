Es gibt eine Besonderheit bei dieser Unter­suchung: Die Camcorder und Systemcamcorder erhalten in diesem Test eine Gesamt­note („test-Qualitäts­urteil“). Um sie mit Kompakt- und Systemkameras, Actioncams und Smartphones vergleichen zu können, mussten wir die Bewertungs­maßstäbe vereinheitlichen. Da Smartphones und Digitalkameras in den entsprechenden Einzel­tests zum Teil noch andere Prüfungen unterzogen wurden, vergeben wir hier nur Teilnoten („Gruppen­urteile“) in den Prüf­punkten Video, Ton, Foto und Hand­habung. Ein voll­ständiges Qualitäts­urteil vergeben wir nicht.

Das richtige Modell finden

Wer eine Video­kamera kaufen möchte, sollte zuerst unsere Ergeb­nisse ansehen und sich dann folgende Fragen stellen:

Brauche ich viele Anschlüsse, etwa für ein externes Mikrofon und zum Verbinden mit dem Fernseher?

Soll es ein großer optischer Zoom sein – was die Geräte größer und schwerer macht – oder reicht eine Kamera ohne Zoom?

