Actioncams liefern packende Bilder aus der Sicht des Akteurs – vom Surfen, Paddeln, Drachenfliegen oder Downhill-Fahren. Eine kleine Actioncam lässt sich fast über­all befestigen und ihre Aufnahmen sind extrem weitwink­lig. Das heißt: Sie liefern volles Panorama mit Fisch­augen­effekt. Neu im Test: GoPro Hero 10 Black und DJI Action 2 Dual-Screen Combo. Können sie mit ihren Vorgängern mithalten?

Je nach Sport­art und Aktivität sind die Anforderungen an Actioncams verschieden. Wer die Aufnahmen auf Video­platt­formen einer großen Öffent­lich­keit präsentieren will, hat möglicher­weise höhere Ansprüche an die Video­qualität als diejenigen, die die letzten Urlaubs­bilder der Familien zeigen möchten. Die Video­qualität bei wenig Licht ist wichtig, wenn man auch beim Lagerfeuer oder in einer Höhle filmen möchte – in der prallen Sonne dagegen nicht relevant.

Apps sollen helfen, die Actioncams aus der Distanz zu steuern oder Video­clips live ins Internet zu stellen. Das klappt prima – wenn dabei nicht die Frage aufkäme, warum etwa die Insta360 Daten an mehr als ein Dutzend Firmen auch in den USA und China sendet. Zum Beispiel über die Nutzung der Kamera, das Smartphone und deren Nutze­rinnen oder Nutzer. Schwacher Trost: Bild­daten waren nicht dabei.

Wir testen unabhängig

Die Kameras kaufen wir – wie alle anderen Produkte übrigens auch – anonym im Handel ein. Wir nehmen keine Presse­muster an. So gewähr­leisten wir, dass unsere Ergeb­nisse unabhängig von Anbieter­interessen entstehen. Jedes Modell durch­läuft anschließend ausführ­liche Tests. Profis bewerten die Video- und Fotoqualität bei viel und wenig Licht und filmen so lange, bis der Akku leer ist.

Für den Unter­wasser­test kommen die Geräte in eine Druck­kammer. So simulieren die Tester eine Wasser­tiefe von 25 Metern. Weitere Details zum Test­verfahren lesen Sie im Abschnitt So testet die Stiftung Warentest.

Tipp: Wie schlagen sich Actioncams im Vergleich mit System- und Kompakt­kameras, Camcordern und Smartphones? Wir haben jeweils die Vor- und Nachteile im Vergleich verschiedener Kamerasysteme zusammen­getragen.