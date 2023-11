Nachhaltigkeit So prüft, informiert und handelt die Stiftung

Umweltbewusstsein ist Stiftungszweck

Nachhaltigkeit ist Teil der Stiftungsidentität. Die Information der Öffentlichkeit über umweltbewusstes Verhalten und die Umweltverträglichkeit von Waren und Dienstleistungen ist sogar in der Satzung der Stiftung Warentest als wichtiger Stiftungszweck verankert. Daher entwickeln wir unsere Testmethoden permanent weiter und bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nachhaltig konsumieren wollen, Orientierung. Nicht zuletzt gilt das, was wir von Anbietern fordern und Verbraucherinnen und Verbrauchern empfehlen, auch für die Stiftung selbst: Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist in allen Organisationsbereichen eine wichtige Leitlinie.