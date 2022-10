Haben Sie bisher regel­mäßig Ihren Energieanbieter gewechselt? Wer auf diese Frage mit „Nein“ antwortet, weil er die Kündigungs­frist verpasst hat oder Tarif­auswahl und Versorgerwechsel zu anstrengend findet, braucht Unterstüt­zung von einem Profi. Das gilt auch in der aktuellen Energiekrise weiterhin.

Wechsel­dienste – auch Tarif­aufpasser oder Wechsel­service genannt – sind solche Profis. Sie suchen jedes Jahr einen güns­tigen Tarif, wechseln den Anbieter und vermitteln zwischen Versorger und Kunden. Sollte sich ein Wechsel nicht lohnen, sagen sie auch dies ehrlich ihren Kunden. Mit ihrer Hilfe können auch bequeme Menschen ihre Energiekosten senken, sofern es güns­tigere Tarife am Markt gibt. Die meisten Wechsel­dienste verlangen für ihren Service eine Provision von 20 bis 30 Prozent der Ersparnis, die der Kunde durch den Wechsel realisieren konnte. Der erste Wechsel­service kam 2014 auf den Markt.

Aufgaben. Der Wechsel­service erledigt zwar die ganze Arbeit. Sie müssen aber per E-Mail erreich­bar sein und Ihr Post­fach regel­mäßig checken. Sollte Ihr Versorger Ihnen Briefe schreiben – etwa wegen einer Preis­erhöhung –, müssen Sie diese an den Wechsel­dienst weiterleiten.

Auswahl. Wenn Sie Energiekosten sparen wollen, aber keine Lust haben, sich selbst um einen Wechsel Ihres Strom- oder Gasanbieters zu kümmern, ist ein Wechsel­service eine erste Wahl. Ihr Vorteil: Die Kommunikation mit Ihrem Versorger läuft ebenfalls über den Service – meist richtet er dafür einen E-Mail-Account für Sie ein. Wie sie am einfachsten zum Vertrag kommen, zeigt unsere Anleitung ( So nutzen Sie einen Wechseldienst ). Sollen Sie sich lieber selbst um Tarif­auswahl und Anbieter­wechsel kümmern, sind Vergleichsportale für Strom und Gas besser für Sie geeignet.

Wir wollten wissen, wie zuver­lässig arbeiten diese Helfer für den Wechsel von Gast­arifen? Welche Aufgaben nehmen sie Kundinnen und Kunden ab? Deswegen haben wir uns in einem Lang­zeittest – fast zwei Jahre lang – sieben Wechsel­service angesehen. Mit ihrer Hilfe haben Test­haushalte zweimal zu einem neuen ­Gasanbieter gewechselt. Alle Dienste schnitten mit mindestens „empfehlens­wert“ ab. Diese Ergeb­nisse beziehen sich aber auf die Zeit vor der Energiekrise, als Haushalte durch einen Tarifwechsel ordentlich sparen konnten und Anbieter mit hohen Neukundenboni lockten. Deswegen gelten unsere detaillierten Test­ergeb­nisse für einzelne Anbieter nicht mehr. Wir haben aber in einem kleinen Nach­klapp fest­gestellt, dass wir bequemen Kunden die Nutzung eines Wechsel­dienste grund­sätzlich weiterhin empfehlen können.

Unsere Nach­prüfung zeigte aber auch: Die Dienste wurden erneut tätig, wenn später eine Preis­erhöhung ins Haus kam. Sie prüften dann den neuen Preis und informierten den Haushalt, ob es ein güns­tigeres Angebot gab. Kommt die Preis­erhöhung auf dem Postweg, muss der Kunde sie allerdings zum Wechsel­dienst weiterleiten. Alles in allem können wir Wechsel­dienste weiterhin für bequeme Kunden empfehlen.

Die gute Nach­richt: Zehn Tester davon erhielten den Tipp, im aktuellen Tarif zu bleiben, weil es für sie derzeit am Markt kein güns­tigeres Angebot gibt. Dieses Vorgehen ist seriös. Schließ­lich leben die Dienste von Provisionen, die aber nur beim Vertrags­wechsel fließt. Obwohl sie nichts verdienen, haben die Wechselhelfer eine Empfehlung im Sinne der Kunden ausgesprochen. Vier Tester erhielten eine Wechsel­empfehlung, bei der sie entweder sparen konnten oder bei gleichen Kosten eine neue Preis­garantie für zwölf Monate bekamen.

Im September 2022 fädelte ­Remind.me – fünf Monate vor Vertrags­ende – den Wechsel zu Hanwha Q Cells ein. Walter K.* sollte jetzt knapp 1 000 Euro pro Jahr mehr zahlen. Künftig soll die Kilowatt­stunde 77,85 Cent kosten. Auch in der aktuellen Situation handelt es sich um ein ziemlich teures Angebot.

Wir haben Remind.me konfrontiert. Sie teilten uns mit, dass ihnen Preissicherheit am wichtigsten sei. Sie gehen davon aus, dass der Preis bei Vattenfall im Februar 2023 höher ist als 77,85 Cent. „Lieber einen Tarif für 12–24 Monate mit einer entsprechenden Preis­garantie ... anstatt nach Ablauf der Mindest­vertrags­lauf­zeit ... eine dann noch stärkere Preis­erhöhung zu erhalten.“

Wechsel trotz Preis­garantie

Bei einem anderen Kunden von Remind.me wurde ebenfalls ein Wechsel in den Tarif von Q Cells durch­geführt, obwohl er noch eine laufende Preis­garantie für 12 Monate bei Vattenfall hatte. In diesem Fall war die Preis­garantie länger als die Erst­vertrags­lauf­zeit. Deswegen konnte der Wechsel statt­finden. Auf Nach­frage von uns räumte Remind.me den Fehler ein und kümmerte sich darum, dass der Kunde weiterhin in seinem alten Vertrag bleiben konnte.

Dieser Wechsel war möglich, weil Remind.me eine Besonderheiten hat: Der Kunde wechselt auto­matisch, das heißt er erfährt erst von dem Tarifwechsel, nachdem er durch­geführt wurde. Sollte ihm der neue Tarif nicht zusagen, muss er sein 14-tägiges Widerrufs­recht direkt beim Anbieter nutzen. Der alte Vertrag ist dann aber bereits gekündigt.

* Name der Redak­tion bekannt.