Wer seinen Urlaub pandemiebe­dingt absagen oder abbrechen muss, profitiert von einem Corona-Zusatz­schutz. Dieses Thema hand­haben die Versicherer ganz unterschiedlich. Bei den einen ist eine Covid-19-Erkrankung in Folge einer Pandemie abge­deckt, sowohl als Grund für einen Rück­tritt als auch für eine ungeplante Verlängerung des Aufenthalts. Die anderen verlangen dafür eine kosten­pflichtige Zusatz­police. Das gleiche gilt für eine Quarantäne oder positiven PCR-Test. Die sind teil­weise gar nicht abge­deckt. Einen umfassenden Schutz bietet nur ein Anbieter, der zu den drei besten im Test gehört.

Tipp: In unserem Produktfinder können Sie gezielt nach dem Covid-19-Schutz suchen.

Reiser­ücktritt bei Reisewarnung

Eine Reisewarnung gibt es zum Beispiel, wenn das Urlaubs­ziel als Hoch­risiko­gebiet oder Virus­varianten­gebiet einge­stuft wird. Bei einer Stornierung wegen Reisewarnung gibt es kein Geld von der Reise­rücktritts­versicherung. Bei Pauschalr­eisen war vielmehr bislang der Reise­ver­anstalter verpflichtet, bei einer Reisewarnung nach Reise­buchung den Reise­preis zurück­zuzahlen. Das gilt auch, wenn aufgrund behördlicher Anordnungen die touristischen Angebote am Reiseziel einge­schränkt werden. Unklar ist, ob sich das ändern könnte. Informationen dazu gibt es in unserem FAQ Reisen und Corona. In welchen Fällen die Reise­rücktritts­versicherung sonst noch nicht zahlt, erfahren sie in unserem Special Sechs Fälle, in denen der Versicherer nicht zahlt.