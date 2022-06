Den Hausrat ausreichend versichern

Ein Brand­schaden in Wohnung oder Haus kann leicht dazu führen, dass fast alles, was man besitzt, erneuert werden muss – schon wegen giftiger Dämpfe, die damit meist einhergehen. Kaum jemand dürfte in der Lage sein, seinen gesamten Hausstand einfach so neu zu kaufen. Eine gute Hausrat­versicherung über­nimmt die Kosten.