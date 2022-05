Saugroboter und Wischroboter im Test Die besten Saugroboter

Welcher Saugroboter oder Saug-Wischroboter für Ihre Wohnung der richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab − etwa vom Fußbodenbelag, der Größe der Wohnung und Ihren individuellen Vorlieben. Alle Bewertungen zu den unten gefetteten Prüf­punkten finden Sie in unserer Tabelle Testergebnisse.

Teppich oder Hartboden?

Falls Sie in Ihrer Wohnung über­wiegend Teppichboden haben, kommen für Sie nur Saug­roboter in Frage. Schauen Sie je nach Beschaffenheit Ihres Fußbodens in die Test­ergeb­nisse für Hartboden saugen oder Teppichboden saugen. Die Unterschiede sind groß. Derzeit erhält kein einziger Putzroboter auf beiden Böden eine gute Reinigungs­note. Beachten Sie auch: Für lang­florige Teppiche sind Saugroboter in der Regel gar nicht geeignet.

Tipp: Nutzen Sie in unserer Tabelle Testergebnisse die Schnell­filter „Gut auf Hartboden“ und „Gut auf Teppich“.