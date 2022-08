Gestillt zu werden ist das Beste fürs Kind. Aber bereits im Alter von zwei Wochen trinkt jedes vierte Baby zumindest teil­weise industriell hergestellte Säuglings­nahrung. Sie wird meist aus Pulver und Wasser zubereitet und umgangs­sprach­lich auch Pre-Milch genannt.

Unser Test hilft Eltern, gute Pre-Nahrung fürs Fläsch­chen auszuwählen. Bekannte Marken wie Aptamil, Beba und Hipp sind mehr­fach im Test vertreten, nicht all ihre Produkte sind gut. Zu den besten Pre-Nahrungen gehören auch preis­werte. Ein Vergleich lohnt also auch mit Blick auf die Kosten: Eltern können im Monat rund 200 Euro für Babymilch ausgeben – oder nur etwa 30 Euro.

Keine Anfangs­milch im Test reicht an Muttermilch heran, aber die meisten sind gut zusammengesetzt. Wichtig für die kindliche Entwick­lung etwa des Gehirns sind zwei mehr­fach ungesättigte Fett­säuren, die auch in Muttermilch vorkommen: Docosa­hexa­ensäure (DHA) und Arachidonsäure. DHA muss laut einer EU-Verordnung in einer Mindest­menge enthalten sein.

Pre-Milch auch auf Schad­stoffe geprüft

Wir haben die Produkte auch auf Schad­stoffe geprüft. Zum Beispiel auf Chlorat und Mineral­ölkohlen­wasser­stoffe. Auf Keime, insbesondere Krank­heits­erreger, untersuchten wir sie ebenfalls.

Unterschiede im Test stellten wir auch bei Kenn­zeichnung und Verpackung fest. Während die Pulver über­wiegend in Kartons verkauft werden, ist trink­fertige Pre-Milch in Flaschen abge­packt. Im Vergleich zu den besten güns­tigen Pre-Nahrungen in Pulverform wird sie auf Dauer aber teuer: Wer sein Baby ausschließ­lich damit füttern würde, zahlt pro Monat bis zu siebenmal so viel wie für das güns­tigste Pulver im Test.

Tipp: Wir hatten auch schon Babywindeln im Test, erfahren Sie, welche die besten sind.