Bei Wasch­maschinen kommt es aufs Detail an. Die Wasch­prüfungen meistern fast alle Maschinen mit guten Ergeb­nissen, manche sogar mit sehr guten. Aber vor allem billige Modelle sind trotzdem oft keine gute Wahl. Sie erwiesen sich als stör­anfäl­lig oder schützen nicht hinreichend vor Wasser­schäden. Einige Geräte versagten zudem in unseren Halt­barkeits­tests.

In unserer Daten­bank finden Sie 60 Wasch­maschinen. Viele waschen gut, sind leicht zu bedienen und halten lange. Darunter auch gute Geräte für unter 600 Euro. Neu dabei sind seit September 2022 16 aktuelle Geräte, von denen viele eine gute Figur machen, aber auch zwei im Dauer­test ausfielen.

Nur die Stiftung Warentest prüft die Halt­barkeit

Wir treiben einen enormen Aufwand, um Wasch­maschinen zu prüfen. In zahlreichen Waschversuchen testen wir, wie sauber die Wäsche wird und wie gut die Maschinen schleudern. Unsere Prüf­personen decken in Hand­habungs­tests auf, ob die Geräte Schwächen in der Bedien­barkeit zeigen. Wir messen, wie viel Strom und Wasser die Geräte in verschiedenen Programmen verbrauchen. Ein Experte prüft zudem, wie gut die Geräte vor Wasser­schäden schützen.

Im Dauer­test gehen wir der Halt­barkeit von Wasch­maschinen auf den Grund: Drei Exemplare von jedem Wasch­maschinen-Modell müssen im Labor jeweils 1 640 Mal Wäsche mit verschiedenen Programmen waschen. Diese Dauer­prüfung dauert rund acht Monate und simuliert eine rund neunjäh­rige Nutzung mit 3,5 Wäschen pro Woche.