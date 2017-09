Die Stiftung Warentest testet Wasch­maschinen am laufenden Band – und zwar äußerst aufwendig. Zum Test­programm gehört ein Dauer­test. Drei Wasch­maschinen von jedem Fabrikat waschen jeweils 1 840 Mal in verschiedenen Programmen. Diese Dauer­prüfung dauert rund ein halbes Jahr und simuliert im Zeitraffer eine rund zehnjäh­rige Nutzung bei 3,5 Wäschen pro Woche. Ähnlich verfahren wir beim Test der Wasch­trockner. Mit dem jüngsten Test sind 16 Frontlader dazugekommen. Viele der neuen Modelle sind gut. Zwei schwächeln in der Dauer­prüfung. Übrigens: Zwei Wasch­maschinen im Produktfinder haben eine automatische Waschmitteldosierung .

Wasch­trockner: Spart Platz

Wasch­trockner sind ideal für kleine Wohnungen: Sie können waschen und trocknen in einem, entweder separat oder nonstop. Mit einem Wasch­trockner bekommt der Kunde eine voll­wertige Wasch­maschine und einen Kondensations­trockner in einem Gehäuse. Die Programme sind die gleichen wie in separaten Geräten. Zum Waschen fasst die Trommel sieben oder acht Kilogramm Wäsche. Nur der Wasch­trockner von Miele schafft lediglich 5,5 Kilo. Soll die Wäsche getrocknet werden, darf nicht so viel hinein. In Baumwoll­programmen sind es nur 3 bis 6 Kilo, für Pflegeleichtes noch weniger. Das gilt auch fürs durch­gängige Wasch­trocknen. Im Produktfinder zeigen wir Ihnen einige Geräte mit Test­ergeb­nissen. Derzeit sind die meisten davon allerdings nicht erhältlich. Die Stiftung Warentest testet aber regelmäßig Wäschetrockner.