Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schreibt mit Stand 23. April 2021, dass keine Infos zur Über­lebens­dauer von Sars-CoV-2 auf Textilien oder in der Wasch­maschine vorlägen. Aber: Das Erbgut von Corona-Viren sei mit einer Fett­schicht umhüllt, so dass sie generell empfindlich auf fett­lösende Substanzen, wie Tenside in Wasch­mitteln, reagierten. „Im normalen Alltag können Personen in Privathaushalten ihre Wäsche wie gewohnt waschen“, so das BfR.

Kleidung, Bett­wäsche, Unter­wäsche, Hand­tücher, Wasch­lappen von Erkrankten sowie Textilien, die mit infektiösen Körperflüssig­keiten in Kontakt gekommen sind, sollten bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius in der Wasch­maschine mit einem Voll­wasch­mittel gewaschen und gründlich getrocknet werden.

Das Forum Waschen empfiehlt, hygie­nisch anspruchs­volle Wäsche bei 60 Grad zu waschen und dabei ein pulverförmiges Voll­wasch­mittel zu verwenden. Alternativ kann ein flüssiges Wasch­mittel mit zusätzlichem Fleckensalz (Bleich­mittel) zum Einsatz kommen. Außerdem ist auf die Wahl des Wasch­programms zu achten. Besonders geeignet sind „Intensiv“- oder „Hygiene“-Programme. Eco-Programme erreichen meist nicht die notwendigen 60 Gad. Kurz­programme laufen nicht lange genug, um eine hygie­nisch ausreichende Wirkung zu entfalten.