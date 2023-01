In unserem Color­wasch­mittel-Test treten 7 Pulver gegen 13 Flüssig­wasch­mittel an, darunter 4 als sensitiv ausgelobte. Alltäglichen Schmutz beseitigen, Flecken entfernen, Farbton erhalten, Hautrei­zungen vermeiden − die besten Produkte über­zeugen in diesen Prüf­punkten. Unser Vergleich hilft Ihnen, Geld zu sparen: Gute Wasch­ergeb­nisse lassen sich mit mehreren Mitteln erzielen: Wer dabei auf klassische Marken­namen Wert legt, zahlt bis zu 28 Cent pro Wäsche – vergleich­bare Ergeb­nisse lassen sich aber schon für 16 Cent erzielen.

Warum sich der Color­wasch­mittel-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Pulver, Flüssig­wasch­mittel, Sensitiv­produkte: Die Stiftung Warentest hat 20 Color­wasch­mittel getestet, darunter Marken wie Ariel, Frosch, Persil und Sodasan sowie güns­tige Handels­marken von dm, Edeka und Ross­mann. Außerdem klärt ein Schnell­test, was Wasch­blätter („Magic Leaves“) gegen Flecken und Schmutz ausrichten und ob sie mit gutem Pulver und mit Flüssig­wasch­mitteln mithalten können. Das beste Color­wasch­mittel für Sie Pulver oder Color­wasch­mittel flüssig − was wäscht Buntes am besten und gleich­zeitig schonend sauber? Wirken Sensitiv­produkte ohne Duft- und Konservierungs­stoffe weniger hautreizend als herkömm­liche Wasch­mittel? Unser Color­wasch­mittel-Test gibt die Antworten. Hintergrund und Tipps Wir verraten, wie bunte Wäsche lange schön bleibt, wann Voll­wasch­mittel besser sind und worin sich Flüssig-Voll­wasch­mittel grund­sätzlich von Pulvern unterscheiden. Im Interview berichtet unsere Projektleiterin über besondere Heraus­forderungen der Testarbeit wie umge­stellte Wasch­mittel-Rezepturen und warum Aldi im Test fehlt. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 2/23 zum Download.

Pulver oder flüssiges Color­wasch­mittel? In beiden Gruppen gibt es Gute Wichtigster Prüf­punkt für die Color­wasch­mittel war die Wasch­leistung im 40-Grad-Programm. Einer­seits mussten die Mittel ganz normalen Schmutz wie Staub und Schweiß entfernen, der in 57 ausgewählten Haushalten auf der Wäsche landete. Ander­seits mussten sie sich in der Fleck­entfernung beweisen. Von Blut über Kakao und Gras bis hin zu Rotwein war alles dabei, was zu Hause für Problem sorgen kann − insgesamt mehr als 43 Arten von Flecken. Es zeigte sich: Egal ob flüssig oder pulverförmig, die besten Color­wasch­mittel können mit wirk­samen Tensid- und Enzym­kombinationen Schmutz und Flecken erfolg­reich entfernen. 5 von 20 Produkten aus dem Test, darunter der Testsieger, über­zeugten mit insgesamt guten Resultaten und sind nach wie vor unver­ändert erhältlich. Acht Mittel schnitten in der Wasch­wirkung hingegen nur ausreichend ab, eins davon war sogar mangelhaft. Tipp: Welche Produkte wir getestet haben, können Sie schon vor dem Freischalten des Tests sehen.

Für Bunt­wäsche am besten Color­produkte Farbige Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Misch­gewebe brauchen ein Color­wasch­mittel. Anders als alle pulverförmigen Vollwaschmittel im Test enthält es keine Bleiche. Das schützt Farben. Auch soll es Fasern schonen und mit speziellen Schutz­stoffen verhindern, dass Farb­stoffe in der Maschine von einem Textil aufs andere übergehen. Ob die Color­wasch­mittel im Test das schaffen, haben wir geprüft. Tipp: Zuver­lässige Wasch­maschinen finden Sie mit unserem Waschmaschinen-Test. Die häufigsten Fragen zum Thema Wasch­maschinen und Wasch­mittel beant­worten wir in unserem Special Wäsche waschen. Was Haus­mittel gegen Grau­schleier ausrichten, klären wir im Special Weiße Wäsche. Und: Wie gut sich Flecken mit handels­üblichen Produkten beseitigen lassen, zeigt der Fleckenentferner-Test.