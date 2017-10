Elektrische Zahnbürsten: Oral-B-App sendet unnötig viele Daten

Am Bade­zimmerspiegel klemmt das Smartphone und grüßt: „Guten Morgen. Jetzt kümmern wir uns um die weißen Beißerchen.“ Im Digital­zeit­alter können Technikfans schon beim Zähneputzen eine App benutzen. Mit der Oral-B App lassen sich laut Anbieter Procter & Gamble alle Oral-B-Zahnbürsten verbinden, die eine Bluetooth-Funk­tion haben – also Genius-Modelle und die der Smart-Series. Die App lässt sich kostenlos auf Smartphones mit den Betriebs­systemen iOS oder Android herunter­laden. Zum Verbinden mit der Bürste muss der Kurz­stre­cken­funk Bluetooth akti­viert sein. Wir haben die App in der Version 4.2.0 mit der Oral-B Genius 9000 aus dem aktuellen Zahnbürstentest ausprobiert. Mitt­lerweile ist die Version 5.0.0 verfügbar.

Positions­erkennung nicht immer genau

Links: Der Ring in der App steht für Ober- und Unterkiefer. Die mitt­leren Bereiche zeigen, dass der Nutzer der App hier schon ange­fangen hat zu putzen. Wo es dunkelblau ist, war die Bürste noch nicht. Rechts: Nach dem Putzen fasst die App das Putz­ergebnis zusammen und gibt Tipps fürs nächste Mal.

Seit dem letzten Jahr bietet die App eine Positions­erkennung. Dafür ist es zunächst notwendig, die Kamera einzurichten. Beim Putzen muss der Nutzer im Sicht­feld der Kamera bleiben. Dann soll die App erkennen, wo er im Mund putzt. Auf dem Display ist dabei ein Ring aus sechs Bereichen zu sehen: die oberen drei stehen dabei für den Oberkiefer, die unteren drei für den Unterkiefer. Am Anfang ist der gesamte Ring blau. Hat die Bürste lange genug in einem Areal geputzt, färbt es sich auf dem Display weiß. Am Ende sollte der gesamte Ring weiß sein. Das kann moti­vierend wirken und dazu beitragen, eine bestimmte Zahnputzdauer einzuhalten. Bei einem unserer drei Probeputzer war die Positions­erkennung aber nicht immer genau. Und ob die Zähne in dieser Zeit wirk­lich sauber werden, kann die App natürlich nicht fest­stellen.

Tipp: Wie gut Sie beim Putzen Zahnbelag entfernen, können Sie mit Plaque-Anfärbe­mitteln aus der Apotheke über­prüfen.