Kleine Fehler – fatale Folgen

Das kann jedem passieren: Beim Aufräumen des Balkons rutscht ein Blumentopf aus der Hand und stürzt in die Tiefe. Die Adventkerze gerät in Vergessenheit und setzt den Kranz in Brand. Der Bohrer stößt beim Bilder­aufhängen unver­sehens auf eine Wasser­leitung. Vier- oder fünf­stel­lige Beträge sind in solchen Fällen oft nötig, um den Schaden zu beheben. Wird jemand schwer verletzt und trägt bleibende Schäden davon, sind im Einzel­fall sogar sechs­stel­lige oder noch höhere Summen fällig. Wer für den Schaden verantwort­lich ist, muss zahlen – und zwar in unbe­grenzter Höhe.