Strenge Pflichten für Arznei­versender

Versand­apotheken legen in Deutsch­land zu. Bei rezept­freien Arznei­mitteln machen sie bereits einen Markt­anteil von mehr als 10 Prozent aus. Kunden bestellen über das Internet, aber auch per Anruf, Fax oder Brief, und bekommen ihre Waren per Post geliefert. All das mag anders anmuten als bei Vor-Ort-Apotheken, doch hinter den Kulissen gelten ganz ähnliche Regeln. Erlaubt ist der Versand von Arzneien nur aus einer örtlichen Apotheke heraus und die Apotheken­betriebs­ordnung gilt für beide Sparten. Sie verlangt bei der Abgabe von Medikamenten explizit „Information und Beratung“. Das dient dazu, Patienten vor Arznei­mittel­risiken wie Neben- und Wechsel­wirkungen zu schützen.