So funk­tionieren Online-Apotheken

Versand­apotheken legen in Deutsch­land zu. Bei rezept­freien Mitteln macht ihr Markt­anteil schon etwa 20 Prozent aus, mehr als vor Corona­zeiten. Kunden können Medikamente direkt auf der Website des Versenders bestellen – wobei sie Rezepte per Post einschi­cken oder als E-Rezept über­mitteln müssen – und bekommen die Ware per Päck­chen geliefert. Bezahlen lässt sich etwa via Kreditkarte, teils auch per Rechnung. Ab einer gewissen Summe oder bei Einlösung eines Rezepts ist die Bestellung oft versand­kostenfrei.

Tip: Lesen Sie auch, wie der Stand bei der Einführung des E-Rezepts ist und wie es funktioniert.