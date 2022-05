Das offizielle Verfalls­datum gilt nur bei richtiger Lagerung. Die meisten Medikamente müssen bei Raum­temperatur aufbewahrt werden. Dafür eignet sich etwa das Schlaf­zimmer, der Flur oder eine Abstell­kammer – also ein recht kühler, dunkler, trockener Raum. Nicht zu empfehlen sind Bad oder Küche. Dort herrscht häufig ein feucht-warmes Klima, was die Arzneiqualität enorm mindern kann. Wenn Besonderheiten gelten, ein Mittel beispiels­weise in den Kühl­schrank gehört, steht das auf der Packung sowie im Beipack­zettel. Ein guter Platz ist dann das Gemüsefach, wo die Temperatur wenig schwankt.

Tipp: Bewahren Sie Medikamente im Original-Umkarton samt Beipack­zettel auf. Das schützt sie zusätzlich vor Licht und Feuchtig­keit, und alle Infos sind bei Bedarf gleich zur Hand. Zudem sollten Arzneien möglichst kinder­sicher lagern.