Cannabis­agentur kontrolliert Anbau in Deutsch­land

In Zukunft wird es eine Cannabis­agentur beim BfArM geben. Sie wird den Anbau in Deutsch­land und die Auslieferung von Cannabis für medizi­nische Zwecke an Apotheken steuern und kontrollieren. Bis Patienten in Deutsch­land angebautes Cannabis in pharmazeutischer Qualität beziehen können, wird es aber noch etwas dauern. Das BfArM rechnet damit, dass von 2019 an Cannabis aus deutschem Anbau zur Verfügung stehen wird. Dafür wird die Cannabis­agentur nach eigenen Angaben ein Ausschreibungs­verfahren in der EU starten und anschließend Aufträge zum Anbau an geeignete Unternehmen vergeben. Bis es soweit ist, wird Cannabis weiterhin importiert, etwa aus den Nieder­landen und Kanada.