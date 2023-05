Auch für kiffende Erwachsene ein Problem

Eine große in Europa und Brasilien durch­geführte Studie belegt eine Gefahr für alle Alters­gruppen: Probanden, die täglich Cannabis konsumierten, erkrankten dreimal so oft an Psycho­sen wie solche, die niemals einen Joint rauchen. Bei der in der Fach­zeit­schrift The Lancet Psychiatry veröffent­lichten Studie wurden Daten von rund 900 Patienten aus verschiedenen Orten in Europa und Brasilien, die erst­malig an einer Psychose erkrankten, mit einer Kontroll­gruppe von über 1 200 Menschen aus denselben Orten verglichen.