Beratung bei Inkontinenz: Kein Verlass auf Profis

Das Thema ist ein Tabu, die Zahl der Betroffenen groß: Bis zu neun Millionen Menschen in Deutsch­land leiden laut Schät­zungen an Blasen­schwäche, fach­sprach­lich Inkontinenz. Sieben typische Fälle haben wir mit Gutachtern entwickelt, sprich: erfunden. Wie den der jungen Mutter, die seit ihrer Entbindung oft ungewollt größere Mengen Urin verliert – beispiels­weise beim Lachen. Den des älteren Herrn, der das Wasser nach einer Prostata-Operation nicht mehr richtig halten kann. Oder den der Ingenieurin, die wegen einer Nerven­erkrankung häufig urplötzlich muss und das rettende Örtchen nicht immer recht­zeitig erreicht.

Beratung bestenfalls befriedigend

Beratung ist also das A und O – doch leider verläuft sie meist enttäuschend, wie unser Test zeigt. Ganze 17 von 20 geprüften Anbietern schneiden nur ausreichend oder sogar mangelhaft ab. Und auch die drei Test­besten kommen nicht über ein Befriedigend hinaus. Alle drei stellen selbst Inkontinenzware her, die sie über Händler vermarkten sowie direkt an den Patienten oder die Patientin bringen. Zwei von ihnen lagen kürzlich auch in unserem Test von Inkontinenzprodukten vorn. Perfekt ist die Beratung freilich auch bei ihnen nicht, wie unsere aktuelle Unter­suchung erwies.