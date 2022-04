Vier neuartige Gerinnungs­hemmer zugelassen

Etwa eine bis zwei Millionen Menschen in Deutsch­land, vorwiegend Ältere, leiden an Vorhofflimmern. Diese Form der Herzrhythmusstörungen ist zwar nicht unmittel­bar bedrohlich, aber sie erhöht auf Dauer das Risiko für Schlag­anfälle. Viele Betroffene bekommen vorbeugend eine Lang­zeittherapie mit blut­verdünnenden Medikamenten verordnet. Bis vor wenigen Jahren waren das meist so genannte Vitamin-K-Antago­nisten, namentlich die Wirk­stoffe Warfarin oder Phenprocoumon.

Inzwischen kommen statt­dessen zunehmend neuere gerinnungs­hemmende Mittel zum Einsatz: direkte orale Anti­koagulanzien, kurz DOAK genannt. Vier Wirk­stoffe sind in Deutsch­land zugelassen: Apixaban, Dabigatran, Edoxaban und Rivaroxaban.