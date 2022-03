Das Bundesamt für Strahlenschutz beob­achtet die Lage in der Ukraine und insbesondere rund um das Kern­kraft­werk Sapo­rischschja aufmerk­sam. Nach Kampf­hand­lungen war dort Anfang März ein Feuer ausgebrochen – nach Angaben der Interna­tionalen Atom­energie Organisation ( IAEA ) waren die Reaktoren aber nicht betroffen. Alle radio­logischen Mess­werte am Kraft­werk bewegen sich weiter im normalen Bereich.

Vorbeugen lässt sich durch Tabletten mit hoch­dosiertem Kaliumjodid. Dass darin enthaltene Jod füllt die Speicher der Schild­drüse und sättigt sie, so dass diese kein radio­aktives Jod mehr aufnehmen. Allerdings schützen Jodtabletten ausschließ­lich vor der Aufnahme von radio­aktivem Jod in die Schild­drüse, nicht vor der Wirkung anderer radio­aktiver Stoffe wie zum Beispiel Cäsium 137 oder Plutonium.

Bei einem Atom­unfall entweicht unter anderem radio­aktives Jod. Es gelangt – genau wie nicht-radio­aktives Jod – über die Atem­luft, Speisen und Getränke in den menschlichen Körper, reichert sich in der Schild­drüse an und setzt dort schädliche Strahlen frei. Gefürchtete Folge: Schild­drüsen­krebs.

Sollte jeder vorsorglich Jodtabletten zu Hause haben?

Nein, laut Bundes­umwelt­ministerium sind in Deutsch­land 189,5 Millionen Kaliumiodid­tabletten in den Bundes­ländern bevor­ratet. Sie würden bei einem Ereignis, bei dem ein Eintrag von radio­aktivem Jod in die Luft zu erwarten ist, in den möglicher­weise betroffenen Gebieten durch die Katastrophen­schutz­behörden verteilt werden. Sie sind deutlich höher dosiert als Tabletten, die bei Jodmangel verschrieben werden. Vorrang bei der Verteilung sollten unseren Arznei­mittel­experten zufolge Schwangere und Kinder unter vier Jahren bekommen: Sie gelten durch radio­aktives Jod als besonders gefährdet.

Tipp: Sinn­voller ist es, sich einen Notvorrat an Lebens­mitteln anzu­legen – zum Beispiel für den Fall eines Strom­ausfalls oder einer Natur­katastrophe. Welche und wie viele Produkte in so einen Notvorrat rein­gehören, erfahren Sie in unserer Meldung Vorräte für Katastrophenfall und Pandemie.