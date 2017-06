Nur für wenige Fonds spielen Nach­haltig­keit und Ethik eine Rolle

Billigklamotten aus Bangladesh, jahr­hunderte­lange Strahlung durch Atom­kraft­werke, Klimawandel, Krieg. Die Welt ist voller schmutziger Geschäfte. Rund 95 Prozent der 18 000 in unserer Datenbank gelisteten Fonds investieren in jedwedes Unternehmen, das gute Renditen verspricht. Die Frage, mit welchen Produkten und Methoden die Gewinne erzielt werden, steht nicht an erster Stelle. Weniger als 5 Prozent der Fonds achten bei der Auswahl der Wert­papiere ausdrück­lich auf ethische oder ökologische Kriterien.