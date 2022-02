Der Menschheit steht mit dem Klimawandel eine große Heraus­forderung ins Haus. Das Interesse an Fonds mit ethisch-ökologischen Anla­gekriterien ist riesig und steigt weiter. Die Stiftung Warentest hat 184 Nach­haltig­keits­fonds untersucht – davon 99 Welt-, 58 Europa- und 27 Schwellenländerfonds. Eine Hand­voll Fonds schaffen die Bestnote.

Aktienfonds Welt sind die beste Basis für ein breit gestreutes Depot. Diese Regel gilt auch für Anleger, die nach­haltig investieren wollen. Sie können mit Welt­fonds breit gestreut anlegen und dabei vermeiden, an schmutzigen Geschäften mitzuver­dienen. Für viele Anleger sind etwa Kinder­arbeit oder Investitionen in Kohle­konzerne tabu.

Es ist ein hartnä­ckiges Vorurteil: Wer nach­haltig investiert, muss auf Rendite verzichten. Das Gegen­teil ist wahr. Die Fonds­spezialisten der Stiftung Warentest haben den herkömm­lichen Welt­aktien­index MSCI World mit seinem nach­haltig orientierten Pendant MSCI World SRI verglichen. Die Abkür­zung SRI steht für Socially Responsible Investing, also eine sozial­verträgliche, verantwortungs­volle Kapital­anlage. Hier zeigt sich: Seit einigen Jahren läuft der Nach­haltig­keits­index besser. Einer der Gründe dafür ist der Energiesektor.

Von 184 untersuchten nach­haltigen Fonds schließt nur ein Fünftel fossile Energien und Kern­energie komplett aus. Unsere Bestnote gibt es so nicht. Atom­kraft steht dabei sogar öfter auf der Ausschluss­liste als die fossilen Klimakiller.

Ein wichtiger Bestand­teil unserer Bewertung sind die Ausschluss­kriterien der Fonds. Sie fließen zur Hälfte in die Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung ein. Auf der Liste der 29 Kriterien stehen auch fossile Energien und Atom­kraft. Das Kriterium fossile Energien bezieht sich auf die Förderung von Kohle, Gas, Öl und Fracking sowie den Betrieb von Kohle- und Gaskraft­werken. Atom­kraft beinhaltet den Betrieb von Atom­kraft­werken, die Herstellung von Kern­komponenten für Atom­kraft­werke und den Abbau von Uran. Aus Anlass der EU-Entscheidung, Atom­kraft und Erdgas zumindest über­gangs­weise als nach­haltig einzustufen, haben wir analysiert, wie die grünen Fonds das hand­haben.

Als Grund­lage für den Rendite­baustein empfehlen wir Aktienfonds Welt, weil sie breit gestreut in mehrere Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen investieren. Wer mag, kann auch einen Mix aus Aktienfonds Welt und Aktienfonds Europa wählen. Schwellenländer eignen sich als Beimischung. Beimischungen sollten maximal 30 Prozent ausmachen, die Beimischung nur eines Landes oder einer Branche höchs­tens 10 Prozent.

Nach­haltig anlegen – Stiftung Warentest bietet Orientierung

Bislang gibt es keine einheitliche Definition dafür, was ein nach­haltiger Fonds ist. Manche legen strenge Maßstäbe an, andere kommen eher hell­grün daher. Mit der Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung finden Sie heraus, welche Fonds und ETF Ihren Vorstel­lungen entsprechen. Sie können so gut vorbereitet zum Beratungs­gespräch gehen oder ihren Wunsch­fonds selbst kaufen.

Übrigens: Unser Ratgeber Nachhaltig Geld anlegen erklärt, wie Sie nach­haltige Fonds und ETF finden und Ihr Geld sozial und ökologisch anlegen. Wie Sie – neben einer umsichtigen Geld­anlage – auch etwas für Klima und Umwelt tun können, lesen Sie im Buch Grüner leben der Stiftung Warentest.