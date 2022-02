Hinweis: Unser Fonds­policen-Optimierer richtet sich nur an Sparende, die bereits eine Riester-Renten­versicherung abge­schlossen haben, bei der zumindest ein Teil des Spar­beitrags in Investment-Fonds fließt. Der Optimierer zeigt, wie Bestands­kunden das beste aus diesem Fonds­investment machen.

Der Erfolg von fonds­gebundenen Riester-Versicherungen hängt stark davon ab, wie gut die Fonds sind, die in ihnen stecken. In welche Fonds ein Teil ihres Gelds fließt, können Sparer dabei fast immer selbst bestimmen. Die Wert­entwick­lung der einzelnen Fonds kann aber extrem unterschiedlich sein.

Unsere Fonds-Experten sehen sich monatlich die Fond­spaletten der Riester-Fonds­policen an und bewerten die dort aufgelisteten Fonds. Anhand unsere Daten­bank können Kunden dann schnell und unkompliziert heraus­finden, mit welchen Fonds sie ihre Police auf Vordermann bringen können. Details zum Vorgehen lesen Sie unter So funktioniert der Fonds-Wechsel .

Fonds­empfehlung des Versicherers oft nicht beste Empfehlung

Immerhin rund vier Millionen Sparer haben sich bisher für eine fonds­gebundene Renten­versicherung entschieden, bei der Beiträge, Zulagen und Über­schüsse teil­weise in Investmentfonds fließen. Je nach Vertrag legen die Versicherer mehr oder weniger Geld in Fonds an. Je höher das Fonds­investment ist, desto wichtiger für Kunden, auf die richtigen Fonds zu setzen. Die ursprüng­liche Empfehlung von Anbietern oder Maklern zu Vertrags­schluss ist nicht immer die beste Wahl ist, das können wir immer wieder an Leser­zuschriften sehen.