Bei der Alters­vorsorge geht es um viel Geld. Wer etwa 35 Jahre lang 200 Euro für später anspart, investiert insgesamt 84 000 Euro. Ob diese teils in Massen­vernichtungs­waffen, Streumunition, Geld­wäsche, Massentierhaltung oder in Kohle und Ölför­derung fließen oder nicht, macht einen Unterschied.

Versicherung ohne Garantie

Nach­haltige Fonds­policen sind Renten­versicherungen, bei denen die Kundengelder in ethisch-ökologischen Fonds angelegt werden. In Zeiten nied­riger Zinsen sind sie für Menschen, die eine zusätzliche Alters­vorsorge wollen, attraktiver als klassische Renten­versicherungen. Auch wenn die Zinsen lang­sam wieder steigen: Eine lang­fristige Investition an den Aktienmärkten gibt Aussicht auf eine annehm­bare Rendite, die sich dann in einer höheren Monats­rente nieder­schlägt.

Allerdings fallen bei den reinen Fonds­policen die Garan­tien weg und es besteht die Gefahr, später weniger ausgezahlt zu bekommen als einge­zahlt wurde; auch wenn das Verlustrisiko bei einem Anla­gehorizont von über 30 Jahren gering ist. Bei klassischen Renten­versicherungen, die nur in sichere Zins­papiere investieren, gibt es dieses Risiko kaum.