Verkehrte Welt: Da steigen die Zinsen endlich wieder – und für Anle­gerinnen und Anleger mit Rentenfonds gibt es erst einmal enorme Verluste. Bis zu 21 Prozent haben Fonds mit Euro-Staats­anleihen seit Ende 2020 verloren. Soweit die üble Seite der Zins­wende. Die gute: Die gestiegenen Zinsen sorgen dafür, dass die Fonds künftig wieder ansehnliche Erträge erwirt­schaften.

Wie hoch die künftigen Rendite­chancen sind, hängt von der weiteren Zins­entwick­lung ab. Wir werfen einen Blick in die Zukunft: Dazu haben wir sechs verschiedene Szenarien berechnet, in denen die Zinsen steigen, konstant bleiben oder sogar wieder leicht fallen. Kleines Fazit vorweg: In den meisten Fällen machen die Fonds in den kommenden Jahren Plus, es könnte aber auch noch mal ins Minus gehen. Unsere Analyse zeigt, für wen sich ein Einstieg lohnt und welche Alternativen es gibt.