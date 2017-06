Meist sind die Gründe völlig harmlos Anton geht in die zweite Klasse. Er kann schon schreiben, rechnen und lesen. Nur nachts fühlt sich der Grund­schüler oft noch wie ein kleines Kind. Denn in den meisten Nächten macht der Siebenjäh­rige ins Bett. Allein ist er damit nicht: Jedes zehnte Kind in Antons Alter nässt im Schlaf gelegentlich ein. Beruhigend für Eltern: Ein ernst­haftes organisches Problem steckt hinter diesem Phänomen nur selten. Zudem gibt es zahlreiche Möglich­keiten, dem Spröss­ling zu helfen.

Eine Frage der Entwick­lung In der Regel sind die Ursachen für Einnässen in der Nacht harmlos. Normaler­weise werden wir wach, wenn wir nachts zur Toilette müssen. Dafür sorgen Nervenbahnen, die Signale von der Blase ins Gehirn leiten. „Bei den betroffenen Kindern sind aber die Reaktionen des Gehirns noch nicht ausgereift“, erklärt der Kinder­urologe Eberhard Kuwertz-Bröking vom KfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugend­liche in Münster. Oft merken sie bis zum Morgen­grauen nicht, dass sie ins Bett gepieselt haben. Ebenfalls eine häufige Ursache: Die Blase ist zu klein und deshalb schnell über­voll. Teil­weise mangelt es auch an dem Hormon, das nachts die Produktion von Urin eindämmt.

Einnässen ist oft Veranlagung Oft liegt Einnässen auch in der Familie. Wenn ein Eltern­teil lange ins Bett gemacht hat, gibt es diese Veranlagung meist weiter. So ist es auch bei Anton: Sein Vater war erst mit acht Jahren trocken. „Für Eltern und Kinder sind das wichtige Nach­richten. Sie erfahren: Sowohl sie als auch ihre Kinder können nichts dafür“, sagt Ellen Janhsen-Podien, Kinder­kranken­schwester und Urotherapeutin am Kinder-Kontinenzzentrum Gesundheit Nord am Klinikum Links der Weser in Bremen. Seit 23 Jahren hilft sie Mädchen und Jungen mit Kontinenz­problemen. „Es ist nicht selbst­verständlich, dass Kinder mit fünf bis sechs Jahren schon trocken sind“, betont die Expertin. Sie beob­achtet aber auch: „Wenn die Einschulung naht oder die Kinder schon zur Schule gehen, wird der Druck immer größer, dass nachts alles trocken bleibt.“

Auch Positives wirft aus der Bahn Selten ist, wie lange vermutet, seelische Not der Grund für nächt­liches Einnässen. Denk­bar ist es aber, dass aufregende Zeiten oder Kummer die Reifung der Blasen­funk­tion vorüber­gehend ins Stocken bringen. „Natürlich beein­flussen schwierige Lebens­phasen die Entwick­lung. War das Kind gerade dabei, trocken zu werden, kann es durch einen Umzug oder auch die Trennung der Eltern einen Rück­schritt geben“, erklärt Janhsen-Podien. Das sei nicht ungewöhnlich und gehe wieder vorbei. Selbst an sich erfreuliche Ereig­nisse können Kinder für kurze Zeit aus der Bahn werfen. Anton etwa hat im ersten Schul­jahr kaum noch ins Bett gemacht. Nachdem seine kleine Schwester zur Welt gekommen war, passierte es ihm wieder häufiger.

Tags­über viel, abends wenig trinken Nässt ein älteres Kind regel­mäßig ein, sollte der erste Weg zum Kinder­arzt führen. Fehl­bildungen von Nieren und Harnwegen oder Schäden an Nerven, die für die Blasen­funk­tion wichtig sind, gibt es zwar selten, sie müssen aber ausgeschlossen werden. Findet der Arzt nichts, gilt es, den Alltag des Kindes genauer zu betrachten: Wann trinkt es? Und wie viel? Geht es vor dem Schlafen­gehen zur Toilette? „Zahlreiche Kinder trinken tags­über wenig und abends viel. Dass nachts die Blase drückt, ist dann nur logisch“, sagt Janhsen-Podien, die im Rahmen der Urotherapie Eltern und Kinder darüber aufklärt, wie die Blase funk­tioniert und was deren Arbeit beein­flusst.

Sonnenkalender oder Klingelhose Nässt der Nach­wuchs nur noch wenige Nächte im Monat ein, empfiehlt die Expertin einen Sonnen-Kalender. Für jede trockene Nacht malen die Kinder eine Sonne auf. Auf diese Weise sehen sie ihre Erfolge deutlich. Jedes sechste Kind wird mit dieser Methode trocken. Weitere wert­volle Informationen lesen sie in Tipps für Eltern. Helfen Kalender oder Veränderungen im Alltag nicht, können Ärzte ein elektronisches Alarm­system verordnen: eine Schlafhose oder Unterlage mit Feuchtig­keits­fühlern. Sobald ein Tropfen die Sensoren erreicht, klingelt ein Wecker und weckt das Kind, sodass es zur Toilette gehen kann. Das Ziel: Nach ein paar Wochen erwacht der Nach­wuchs von selbst.

Eltern müssen unterstützen Die Erfolgs­quote dieser Methode liegt bei 50 Prozent. Wie gut sie funk­tioniert, hängt oft auch von der Unterstüt­zung der Eltern ab, denn nicht alle Kinder erwachen durch den Weck­ton. Die Behand­lung dauert zudem mehrere Wochen. „Das Verfahren ist anstrengend. Doch wenn Eltern und Kinder moti­viert sind, verzeichnet es lang­fristige Erfolge“, sagt Kuwertz-Bröking.

Medikamente helfen nur kurz­fristig Effektiv, aber keine Dauer­lösung sind Medikamente. Der Wirk­stoff Desmo­pressin reduziert die nächt­liche Harn­produktion, meist schon nach wenigen Nächten. Aber: Nur jedes vierte Kind wird so auf Dauer trocken. Manche Eltern setzen nur auf die Arznei, wenn das Kind bei Freunden über­nachten möchte. „Die Medikamente können segens­reich sein, sollten aber vor allem Familien angeboten werden, die extrem leiden“, sagt Kuwertz-Bröking. Denn ganz unpro­blematisch sind die Mittel nicht: Damit der Körper nicht zu viel Wasser speichert, dürfen Kinder eine Stunde vor und acht Stunden nach der Einnahme nichts mehr trinken. „Auf Schul­ausflügen oder Klassen­fahrten ist das nicht einfach umzu­setzen“, gibt der Arzt zu bedenken. Zudem erlitten die meisten Kinder einen Rück­fall, sobald sie die Präparate absetzten.