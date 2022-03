Mehr Jugend­liche mit depressiven Symptomen

Die Zahl der 15- bis 17-Jährigen, die während der Pandemie neu an einer Depression erkranken, stieg laut DAK-Kinder- und Jugendreport im Jahr 2020 um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die bundes­weite COPSY-Studie am Universitäts­klinikum Hamburg-Eppen­dorf zeigte einen Anstieg der psychischen Auffälligkeiten und depressiven Symptome im Winter 2020/2021 gegen­über der Zeit vor der Pandemie. Laut Bundespsychotherapeutenkammer liegt der Anteil an Kindern und Jugend­lichen mit depressiven Symptomen mitt­lerweile bei 15 Prozent.

Generell leiden etwa 1 Prozent der Kinder und 5 Prozent der Jugend­lichen an einer depressiven Störung. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, steigt ab der Pubertät. Mädchen im Jugend­alter sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Jungen.