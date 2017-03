Faszien trainieren: Was bringt die Arbeit am Bindegewebe?

Arbeiten zu Faszien gab es schon länger, sie bekamen aber meist wenig Beachtung. Doch seit dem ersten Forschungs­kongress zu Faszien in Boston im Jahr 2007 hat das Interesse am Thema deutlich zugenommen. Für zahlreiche Berufs­gruppen, darunter Physio­therapeuten, Sport­wissenschaftler oder Osteopa­then, eröff­nete sich ein neuer Markt. In Deutsch­land geht der Hype um die Faszien im Wesentlichen auf eine Person zurück: Robert Schleip. Der Humanbiologe arbeitet in der Abteilung Neurophysiologie der Universität Ulm und leitet dort die Forschungsgruppe zu Faszien . Schleip hat eine eigene Trainings­form entwickelt und vermarktet diese unter dem Namen „fascial fitness“.

Welche wissenschaftlichen Belege gibt es?

Wenige bis keine. Das Interesse an den Faszien ist relativ neu und hat sich – wie bei Trends üblich – zunächst unabhängig von wissenschaftlichen Beweisen entwickelt. Es gibt einige wenige Über­sichts­arbeiten oder randomisierte kontrollierte Studien – diese reichen nicht aus, um die Effizienz des Faszien-Trainings zu beur­teilen. Das gilt insbesondere für physio­therapeutische Behand­lungen wie die Myofascial-Release-Technik, die etwa bei Rückenleiden einge­setzt wird. Für Trainings­zwecke sieht die Lage etwas besser aus, das zeigt eine Über­sichts­arbeit von Forschern um Scott Cheatham der California State University Domin­guez Hills ( The effects of self-myofascial release using a foam roller or roller massager on joint range of motion, muscle recovery, and performance). Deren Fazit: Das Training mit Schaum­rollen oder Massage-Rollen kann zumindest kurz­zeitig die Beweglich­keit der Gelenke verbessern, ohne sich negativ auf die Muskel­leistung auszuwirken. Nach einem intensiven Sport­training könnten Faszien-Übungen zudem Muskelkater mildern. Sie vor einem Training einzubauen, bringe hingegen keine Verbesserung der Muskel­leistung. Für eindeutige Schluss­folgerungen brauche es weitere Studien, betonen die Forscher.

Tipp: Richtig ausgeübt, schadet das Faszien-Training nach jetzigem Wissens­stand nicht. Die Faszien reagieren nach­weislich auf Bewegung – also bleiben Sie aktiv. Bei hoher Aktivität werden Faszien gelartiger, bei Bewegungs­mangel können sie verdicken und verhärten. Einige Faszien­übungen lassen sich prima mit anderen Trainings­formen kombinieren, sei es Pilates, Yoga oder Tai Chi.