Apple Fitness + hat elf Trainings­arten im Angebot

Drei farbige Ringe gilt es pro Tag zu schließen. Rot steht für Bewegen, Grün für Trainieren – und der blaue Ring zeigt sitzend tätigen Menschen an, wie oft sie am Tag aufgestanden sind. Die inter­aktive Streaming­platt­form Apple Fitness+ bietet elf verschiedene Trainings­arten an, die helfen sollen, dieses Tages­ziel zu erreichen. Seit November 2021 gibt es den Dienst in Deutsch­land. Die Stiftung Warentest hat ihn einem Schnell­test unterzogen.