In vielen Fällen lässt sich das Übel auf die Band­scheiben zurück­führen. Sie sitzen wie Stoß­dämpfer zwischen den einzelnen Wirbeln und puffern sie voneinander ab, können allerdings an Elastizität verlieren. Das geschieht oft alters­abhängig. In der Folge drohen Schmerzen – vor allem, wenn innere Anteile der Band­scheiben nach außen treten und aufs Rückenmark oder daraus entspringende Nerven drücken.

Als Auslöser spezi­fischer Rücken­schmerzen kommen zum Beispiel Verletzungen, entzündliche Erkrankungen, Osteoporose oder Tumore infrage – wenn auch vergleichs­weise selten.

