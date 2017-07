Unsere Tester haben Alltagsprodukte auf Schadstoffe getestet . Ins Labor kamen Gebrauchs­gegen­stände von Discountern und Sport­läden, von Drogerie- und Baumärkten – zu Preisen zwischen (gerundet) einem und zehn Euro. Die Experten suchten nach poly­zyklischen aromatischen Kohlen­wasser­stoffen, kurz PAK genannt. Diese Verbindungen finden sich in vielen Kunst­stoff­produkten. Acht davon hat die EU offiziell als krebs­er­regend einge­stuft und mit einem Grenz­wert versehen. Weitere PAK stehen zumindest im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Außerdem suchten die Tester nach kurz­kettigen Chlorparaf­finen . Diese können vermutlich Krebs erzeugen und werden in der Umwelt kaum abge­baut. Für diese – auch SCCP genannten – Zusätze gibt es ebenfalls einen EU-Grenz­wert. Schließ­lich analysierten sie die Gegen­stände auch auf Weichmacher aus der Gruppe der Phthalate . Das traurige Fazit: Jedes zweite getestete Produkt enthielt zu viele gesund­heits­schädliche Stoffe aus mindestens einer der drei genannten Schad­stoff­gruppen.

So hatten die Flipflops Cedarwood State Black M von Primark zu viel PAK in Fußbett und Sohle. Darunter war auch das krebs­er­regende Chrysen. Primark schreibt nun, dass man die schwarzen Männer-Sandalen sowie drei weitere Farb­varianten dieses Produktes zurück­rufe. „Alle neuen Aufträge an die entsprechende Fabrik wurden ausgesetzt, solange wir den Sach­verhalt sorgfältig prüfen“, so Primark. Die Kunden bekämen den Einkaufs­preis erstattet. Weitere Infos zum Rück­ruf finden sich auf der Primark-Website .

Aus dem Verkauf: Ausguss­reiniger von Hellweg

© Stiftung Warentest Kauf­land Soft-Griffe mit Lenkers­topfen, Meister Regen­stiefel Größe 41, Hellweg Ausguss­reiniger

In der Saugglocke des „Pümpels“ aus dem Hause Hellweg steckten viele verschiedene PAK. Die Baumarkt­kette selbst schätzt in einem Schreiben das Risiko für die Benutzer des Ausguss­reinigers HHM 565447 als „relativ gering“ ein. Das Produkt stamme möglicher­weise noch aus einem Altbestand aus der Zeit vor dem 27. Dezember 2015 – also vor der Gültig­keit der EU-Grenz­werte für PAK. Um das chemische Risiko zu minimieren, „nehmen wir den kompletten Bestand ab sofort aus dem Verkauf“, so der Hersteller. Außerdem will Hellweg im Jahr 2017 einen „Kontroll­punkt in die Produktions­kette eingliedern“. Es soll eine Kontrolle auf PAK durch­geführt werden. Erst danach werde der Artikel wieder importiert.