Playbrush: Kindern Lust aufs Zähneputzen machen – mit App und Aufsatz

Die Zahnbürste wird zum Joystick

© Stiftung Warentest Die Hand­zahnbürste wird einfach in den Aufsatz gesteckt. © Stiftung Warentest

Welche Eltern kennen ihn nicht, den lästigen Streit mit dem Nach­wuchs über das Zähneputzen? Playbrush will Abhilfe schaffen und aus der lang­weiligen Routine ein spannendes Spiel machen. Laut Anbieter funk­tioniert der Kunststoff­aufsatz mit 95 Prozent aller Hand­zahnbürsten – aber nicht mit elektrischen Zahnbürsten. Der Aufsatz kostet 20 Euro und ist in den Farben Blau und Rosa erhältlich. Mit Beschleunigungs- und Neigungs­sensoren ausgestattet, macht er die Zahnbürste zu einer Art Spiele-Controller. Per Bluetooth wird Playbrush mit einer kostenlosen App auf dem Smartphone oder Tablet verbunden. Dann geht es auch schon los. Playbrush bietet aktuell vier verschiedene Spiele an: Utoothia, Utoothia Magic, Utoothia Sky und Utoothia Paint. Inner­halb von zwei Minuten sollen die Kinder zum Beispiel böse Monster jagen, ein Flugzeug fliegen oder bunte Bilder malen. Das Ziel: Gut geputzte Zähne. Aber funk­tioniert das auch?