Antiviren-Apps für Android im Test Starker Schutz für lau

Viren, Trojaner, Würmer, Erpressungs-Software, Phishing... Im Internet drohen allerlei Gefahren. Antiviren-Apps dienen dazu, Handys und Tablets davor zu schützen. Da iOS-Geräte allgemein weniger Bedrohungen ausgesetzt sind, haben wir uns in diesem Test auf Sicher­heits-Apps für Android konzentriert.

Die Test­ergeb­nisse der Stiftung Warentest zeigen: Im Ernst­fall schützen die Bord­mittel von Android nicht besonders gut – es ist also sinn­voll, zusätzlich eine gute Antiviren-App zu nutzen. Wir sagen, welche Apps am besten schützen, welche Programme am einfachsten zu bedienen sind – und wie es die Anbieter mit dem Daten­schutz halten.

Besonders erfreulich: Es gibt auch Apps mit guter oder sehr guter Schutz­wirkung, die komplett kostenlos sind. Dazu gehört auch unser Testsieger.

Tipp: Sie suchen auch nach starkem Schutz für Ihren Wind­ows- oder MacOS-Computer? Kein Problem! In unserem Test von Antivirenprogrammen für PCs werden Sie fündig.

Warum sich der Test von Antiviren-Apps für Android für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Unsere Tabelle zeigt Bewertungen von elf Sicher­heits-Apps für Android-Geräte, darunter Programme von Avira, F-Secure, Norton und Sophos – hinzu kommt das auf Android-Handys vorinstallierte Schutz­programm Google Play Protect. Vier Programme sind kostenlos, die übrigen kosten zwischen 10 und 40 Euro im Jahr. Die beste Antiviren-App für Sie Neben der Schutz­wirkung haben wir auch geprüft, wie leicht die Programme zu hand­haben sind, wie stark sie den Akku belasten und wie es um den Daten­schutz steht. Mithilfe unserer Tabelle finden Sie die App, die am besten zu Ihren Bedürf­nissen passt. Tipps und Hintergründe Wir erklären, welche App-Quellen am meisten Sicherheit bieten, woran Sie Phishing erkennen – und was Sie im Falle eines Geräte­verlusts oder Geräte­diebstahls tun können, um Ihre Daten vor dem Zugriff Fremder zu schützen. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie auch den Heft­artikel aus test 7/23 zum Download.

Antiviren-Apps für Android im Test

Antiviren-Apps für Android im Test: Vier schützen sehr gut gegen Phishing In Googles Play Store finden sich auch Sicher­heits-Apps, die lediglich gegen Schadsoftware wie Viren und Trojaner schützen. Das ist jedoch nur die halbe Miete: Die Abwehr von Phishing-Angriffen ist mindestens genauso wichtig. Die Stiftung Warentest hat daher ausschließ­lich Apps getestet, die sowohl Schutz gegen Malware als auch gegen Phishing bieten. Wenn nötig, haben wir dafür per In-App-Kauf die Funk­tionen erweitert. Phishing-Atta­cken haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Da ist es beruhigend, dass gleich vier Apps im Test sehr guten Schutz gegen Phishing bieten – darunter auch der Testsieger. Doch vergleichen lohnt sich: Die Apps haben unterschiedliche Stärken. Manche sind besonders gut beim Phishing-Schutz, andere über­zeugen bei der Hand­habung – und eine hat in puncto Daten­schutz die Nase vorn. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie Inhalte aus der Tabelle sehen – etwa die Namen und Preise aller getesteten Antiviren-Apps.

Sinn­volle Extras: Mehr Sicherheit durch Zusatz­funk­tionen Viele Apps in unserem Vergleich haben mehr drauf als nur Viren- und Phishing-Schutz. Einige verfügen über einen integrierten Passwort-Manager – der erstellt komplexe, kaum knack­bare Kenn­wörter und gibt sie eigen­ständig auf Websites und in Apps ein, sodass Nutzende sich die Pass­wörter nicht mehr merken müssen. Auch ein Daten­leck-Check gehört mitunter zur Ausstattung – dabei durch­sucht die App bekannte Hack-Daten­banken, um Nutze­rinnen und Nutzer zu alarmieren, falls die eigenen Anmelde-Daten dabei sind. Praktisch ist auch ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) – diese Funk­tion schützt die Privatsphäre, indem sie die IP-Adresse verschleiert und den Daten­verkehr zusätzlich verschlüsselt.