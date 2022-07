Wir prüften, was kostenlose Apps leisten, wie sie zu bedienen sind und ob sie mit Werbung nerven. Mit unseren Test­ergeb­nissen finden Sie schnell das passende Programm und ersparen sich Ärger mit weniger empfehlens­werten Apps.

Unterschiede zwischen iOS- und Android-Varianten der Bild­bearbeitungs-Apps

Die Stiftung Warentest beur­teilte nicht nur den fotogra­fischen Nutzen jeder einzelnen Foto-App, sondern auch, wie leicht die Apps zu bedienen sind. Unerwartetes Ergebnis: Nicht bei jeder App funk­tionierte die gelernte Zwei-Finger-Geste zum Herein- oder Heraus­zoomen aus einem Bild in jedem Bearbeitungs­schritt. Vielleicht noch verblüffender: Der Funk­tions­umfang unterschied sich zum Teil erheblich – je nachdem, ob man eine App in der Android- oder iOS-Variante aufrief. So fehlen der iOS-Version von Google Fotos etliche Funk­tionen, die bei der Android-Version vorhanden sind: Dazu zählen beispiels­weise Rausch­unterdrückung und Linien ziehen.