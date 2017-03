Tipp: Wie unsere Arznei­mittel­experten die genannten Wirk­stoffe bei der Behand­lung gutartiger Prostata­vergrößerungen bewerten, erfahren Sie in unserer Daten­bank Medikamente im Test . Dort finden Sie auch einen Preis­vergleich der entsprechenden Medikamente. Wie wir bei der Bewertung von Medikamenten vorgehen, erklärt unser Special So bewertet die Stiftung Warentest Arzneimittel .

Die amerikanischen Wissenschaftler werteten insgesamt 55 Studien aus, die die Auswirkung von Alpha­blockern auf den sogenannten Spontan­abgang von Nieren- und Harn­steinen untersucht haben. Zu diesen Alpha­blockern gehören die Wirk­stoffe Alfuzosin, Prazosin, Doxazosin, Terazosin und Tamsulosin. Sie entspannen die glatte Muskulatur im unteren Bereich der Blase und sollen so die Ausscheidung erleichtern. Sind die Steine zwischen 5 und 10 Milli­metern Durch­messer groß, lassen sich auf diese Weise chirurgische Eingriffe, Kranken­haus­auf­enthalte und auch Stoß­wellen­therapien vermeiden, ergaben die Studien.

Schwindel als Neben­wirkung

Die Behand­lung mit den Alpha­blockern dauert in den meisten Fällen vier Wochen und ist gut verträglich. Allerdings kann es Patienten in einzelnen Fällen schwind­lig und schwarz vor Augen werden, wenn sie aus dem Sitzen oder Liegen aufstehen. Grund: Die Blutgefäße weiten sich, der Blut­druck sinkt ab. Bei mehr als 10 von 100 behandelten Männern kann es zudem zu Störung beim Samen­erguss kommen. Weil der innere Blasen­schließ­muskel nicht wie gewöhnlich beim Samen­erguss fest verschlossen ist, gerät das Ejakulat zum Beispiel in die Blase. Es wird beim nächsten Wasser­lassen mit dem Urin ausgeschieden. Setzt der Patient die Alpha­blocker ab, verschwinden diese Neben­wirkungen wieder.