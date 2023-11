Testosteron: Zusammen­spiel Hirn und Hoden

Das bekann­teste Sexualhormon von Männern ist Testosteron. Dieses baut der Körper aus einer Vorstufe auf, dem Dehydroepiandrosteron (DHEA). Testosteron trägt zur Lust auf Sex bei, zur Funk­tion der Sexual­organe und zur Ausprägung des männ­lichen Körperbaus.

Die Produktion von Testosteron ist in einen Regel­kreis zwischen Hirn­anhang­drüse und Geschlechts­drüsen einge­bunden. Ein Hormon der Hirn­anhang­drüse regt bestimmte Zellen in den Hoden an, Testosteron zu produzieren. Ist im Blut genügend Testosteron vorhanden, drosselt die Hirn­anhang­drüse die Hormon­produktion. Umge­kehrt fördert sie sie, wenn der Testoster­onspiegel sinkt.