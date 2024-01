Crowdfunding-Insolvenzen Kein Grund zum Schwärmen

Bei Vermögens­anlagen über Crowdfunding-Platt­formen gab es 2023 so viele Insolvenzfälle wie nie zuvor. Wir zeigen, wo die Probleme liegen – und was Anleger tun können.

Viele Anle­gerinnen und Anleger stellen Unternehmen über Crowdfunding-Platt­formen kleinere oder größere Beträge zur Verfügung – und profitieren vom Erfolg der Investments. So läuft es beim Crowdfunding, zumindest in der Theorie. Bis zu 12 Prozent pro Jahr sollen solche Angebote abwerfen. Doch die Risiken sind hoch.

Das zeigt eine Unter­suchung von Finanztest zu den 2 760 Crowdfunding-Projekten, die zwischen 2015 und 2022 als Vermögens­anlagen – meist über besondere Formen von Darlehen – auf den Markt kamen oder kommen sollten. Gut 2 Milliarden Euro haben Anle­gerinnen und Anleger in sie investiert. Doch 2023 gab es so viele Insolvenzfälle wie nie zuvor. Anlegergeld in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro war allein 2023 betroffen. Total- oder Teil­ausfälle drohen noch bei weiteren Crowdfunding-Vermögens­anlagen. Für Anleger ist es dann oft schwierig, etwas zu tun – aber nicht immer unmöglich, wie unsere Unter­suchung zeigt.

Warum sich der Crowdfunding-Test für Sie lohnt Große Auswertung Wir haben 2 760 Crowdfunding-Projekte in Form von Vermögens­anlagen ausgewertet. In mindestens jedem fünften Fall lief oder läuft es nicht wie geplant. Wir zeigen, welche Bereiche besonders betroffen sind, auf was Anleger bei Immobilien, Unter­nehmens­finanzierungen und erneuer­baren Energien jeweils achten sollten und wann Anleger bessere Chancen auf Zahlungen haben. Fall­beispiele, Tipps, recht­licher Hintergrund Wir schildern Fälle, in denen Anleger recht­liche Schritte ergriffen haben oder dies planen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, von denen die Crowd-Projekte stammen, aber auch Crowdfunding-Platt­formen. Wir erklären, warum Nach­rangdarlehen problematisch sind und erörtern, wie sich neue gesetzliche Regeln und Krypto-Technologien auf die Crowd-Szene auswirken. Crowdfunding-Modelle im Vergleich Wir zeigen die Besonderheiten von vier unterschiedlichen Crowdfunding-Modellen auf. Nicht immer geht es dabei um Renditen wie beim Crowdinvesting, sondern oft auch um ideelle Aspekte, etwa Spenden für gemeinnützige Zwecke. Wir sagen, wie Crowdfunding funk­tioniert, was es bringen soll – und was dabei schief­gehen kann. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 2/24 zum Download.

Projekte auf Crowdfunding-Platt­formen verstehen Was ist Crowdfunding? Initiatoren stellen Projekte auf speziellen Crowdfunding-Platt­formen wie Exporo, Invesdor oder Dagobertinvest im Internet vor. Oft geht es um Immobilien. Auch Start-ups mit oft inno­vativen Ideen gehören dazu. Sie nennen die Summe, die sie brauchen, und den Zeitraum, in dem Unterstützer ihnen Geld zusagen können. Manchmal reichen schon 10 Euro, um dabei zu sein. Wird das Mindest­ziel bei der Schwarm­finanzierung nicht erreicht, bekommen die Unterstützer ihr Geld zurück. Welche Regeln gibt es? Bei Crowd-Angeboten bis zu 6 Millionen Euro müssen Unternehmen nur ein Vermögens­anlagen-Informations­blatt (VIB) bei der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht einreichen und darin das Projekt mit Kosten und Risiken auf drei Seiten beschreiben. Dafür müssen sie spätestens sechs Monate nach ihrem Geschäfts­jahres­ende ihren Jahres­abschluss beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. Sind Gesell­schaften säumig bei der Veröffent­lichung, kann das ein Warnzeichen sein, wie unsere Unter­suchung zeigt. Tipp: Investieren Sie stets nur so viel Geld, dass Sie zur Not einen (möglichen) Total­verlust verkraften können.

Schreiben Sie uns: Wie sind Ihre Investments gelaufen? Oft sind Crowd-Unternehmen zwar nicht insolvent, bleiben aber fällige Zahlungen schuldig. Wir wollen im Rahmen einer Online-Umfrage heraus­finden, welche Erfahrungen Sie mit Investments per Crowd gemacht haben: Liefen die Projekte wie geplant oder sogar besser? Gab es Probleme? Und wenn ja: Wie haben die Crowdfunding-Platt­formen darauf reagiert? Unterstützen Sie die Arbeit der Stiftung Warentest und machen Sie mit bei unserer Umfrage! Umfrage Crowdfunding Wir freuen uns, wenn Sie uns darüber hinaus noch mehr über Ihre Crowdfunding-Erfahrungen erzählen und uns Unterlagen zusenden. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse

crowdfunding@stiftung-warentest.de

Oder schi­cken Sie uns Ihre Unterlagen per Brief:

Finanztest, Stich­wort: Crowdfunding, ­Lützowplatz 11–13, 10785 Berlin. Ihre Daten behandeln wir selbst­verständlich vertraulich.