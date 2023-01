Ein bösartiger Tumor in der Prostata – auch Vorsteherdrüse genannt – ist die häufigste Krebs­erkrankung bei Männern in Deutsch­land. Was Prostata­krebs auslöst, ist weit­gehend unklar. Einer der Haupt­risiko­faktoren ist ein hohes Alter, Männer unter 50 Jahren sind kaum betroffen. Prostata­krebs­fälle in der nahen Verwandt­schaft können das Risiko erhöhen, selbst zu erkranken.

Erst ein Gespräch mit Arzt oder Ärztin, dann eine Tast­unter­suchung und häufig ein PSA-Test – das sind derzeit gängige Methoden zur Früh­erkennung der Tumor­erkrankung. Vor allem die Vor- und Nachteile des PSA-Tests werden in Wissen­schafts­kreisen diskutiert. Mit der Blut-Unter­suchung wird das Prostata-spezi­fische Antigen (PSA) im Blut als Hinweis­geber auf einen Tumor ermittelt. Doch auch die Aussagekraft der Tast­unter­suchung ist umstritten.

Warum sich das Special zur Prostata­krebs-Früh­erkennung für Sie lohnt Die wichtigsten Fakten zur Früh­erkennung Sie lernen die unterschiedlichen Unter­suchungs­methoden kennen: ihre Vor- und Nachteile, für wen und ab welchem Alter sie zu empfehlen sind und welche Kosten die Krankenkassen über­nehmen. Sie erfahren, auf welchem Stand die Forschung zu Diagnose und Therapie­möglich­keiten von Prostata­tumoren ist. Hintergrund Der Artikel gibt Ihnen eine Entscheidungs­hilfe, ob eine Früh­erkennungs­unter­suchung für Sie in Frage kommt. Wir klären zudem über Risiken der Krebs­behand­lung auf – etwa mögliche Folgen einer Bestrahlung oder Operation. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 02/23 zum Download.

Gute Heilungs­chancen durch frühe Diagnose Aggressive Prostata­krebs-Geschwulste kommen selten vor. Oft wächst ein Prostata­tumor so lang­sam, dass er lebens­lang keine Beschwerden verursacht. Vor allem ältere Betroffene sterben dann nicht am Tumor, sondern an anderen Krankheiten. Sind Prostata­krebs­fälle in der engen Verwandt­schaft bekannt, wird Männern oft zur Früh­erkennung geraten. Ihr Risiko, selbst zu erkranken, ist schon in mitt­leren Jahren erhöht. Früh erkannt, lässt sich Prostata­krebs in 80 bis 90 Prozent der Fälle heilen, so Zahlen des Zentrums für Krebs­register­daten. Ein regel­mäßiger Check erscheint daher sinn­voll.