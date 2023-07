Machen alle Anti­histaminika gleichermaßen müde?

Müde machen vor allem die Anti­histaminika, die in nennens­wertem Umfang die Blut-Hirn-Schranke passieren. Dann wirken sie auch an den Nerven­zellen im Gehirn. Für diese ist das normaler­weise vom Körper in sehr geringen Mengen gebildete Histamin eine Art "Weck­mittel" – es akti­viert die Nerven­zellen. Verhindern Anti­histaminika, dass Histamin an seine Bindungs­stellen in den Nerven­zellen ando­cken kann, bleiben diese – und damit auch die behandelte Person – eher träge oder schläf­rig.

Die erste Generation: Müdig­keit ist häufig

Allergie­mittel wie Clemastin, Dimetinden und Hydroxyzin aber auch Diphenhydramin, das unter anderem gegen Reise­übel­keit helfen soll, sind Anti­histaminika der ersten Generation: Sie machen schläf­rig. Werden sie zur Nacht einge­nommen, kann die schlafan­stoßende Wirkung aber auch nützlich sein. Manche solcher Wirk­stoffe, wie Doxylamin oder Diphenhydramin, sind deshalb auch als Schlafmittel im Handel.

Die zweite Generation: Erste Wahl am Tag

Neuere Mittel wie Cetirizin, Desloratadin, Ebastin, Fexofenadin, Levocetirizin, Loratadin, Mizolastin und Rupatadin – alle­samt zur Behand­lung von Allergien – machen nur noch wenig müde und sind daher tags­über vorzuziehen.